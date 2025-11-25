В США неожиданно признали превосходство РФ над Западом в космической сфере

В США неожиданно признали превосходств РФ над Западом в космической сфере
Выяснилось, что возможный запуск четырёх основных модулей новой российской орбитальной станции вызывает серьёзную обеспокоенность у американских экспертов. В аналитической статье National Interest отмечается, что будущая станция обеспечит России беспрецедентный обзор стратегически важных регионов, включая районы на высоких широтах.
По данным публикации, автор считает, что США не осознают масштаб происходящего и фактически проигрывают новую космическую гонку. Размещение пилотируемой станции на высокой орбите, по его мнению, даст России возможность получать обзор практически любой точки земной поверхности, включая территории, важные с военной точки зрения.
Ранее генеральный конструктор российской пилотируемой космонавтики сообщал, что запуск первого модуля станции запланирован на конец 2027 года. Орбитальный комплекс станет заменой Международной космической станции после завершения её работы. В основе конструкции — узловой модуль с шестью стыковочными портами, позволяющий подключать и при необходимости заменять остальные элементы.
Станция будет функционировать на полярной орбите с наклонением около 97 градусов. Такая траектория обеспечит полный охват поверхности Земли, включая Северный морской путь, что рассматривается как одно из ключевых преимуществ проекта.