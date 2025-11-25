От рецептов ядов до чистки скелетов: что нашли в записной книжке Дарвина

Национальный университет Сингапура представил полную расшифровку личной записной книжки Чарльза Дарвина. Рукопись, которую ученый вел до конца жизни, содержит около 500 записей, а часть из них стала сенсацией для исследователей.

Небольшая книжка в кожаном переплете на 48 страницах служила Дарвину и его супруге адресной книгой и блокнотом. Расшифровка выявила неожиданные контакты ученого - среди адресов оказались отец Оскара Уайльда и реформатор Октавия Хилл. Отдельным открытием стало упоминание оптической фирмы Dixey & Son, чьи архивы погибли во время войны; до сих пор не было известно, что Дарвин был ее клиентом.

Помимо адресов сохранились бытовые и научные пометки: рецепты крысиного яда и состава для чистки скелетов, инструкции портному, заметки о заказе торфа для экспериментов и даже о покупке фейерверка для деревни.

Ученые также впервые обнаружили контакты заводчиков голубей, чьи наблюдения помогли Дарвину в работе над теорией эволюции. Сохранилась и характеристика переписчика Эбенезера Нормана, копировавшего черновики теории эволюции, - Дарвин отметил скорость его работы.