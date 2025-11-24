Система Эта Кассиопеи признана перспективной для поиска жизни
Международная команда астрономов под руководством Стивена Кейна из Калифорнийского университета назвала двойную систему Эта Кассиопеи перспективным направлением для поиска внеземной жизни. Несмотря на то что планеты в этой системе еще не обнаружены, расчеты показывают - в ее обитаемой зоне могут находиться землеподобные тела.
Система расположена всего в 19,4 световых годах от нас. Ее главный компонент, Эта Кассиопеи А, по характеристикам напоминает Солнце. Спутник - звезда Эта Кассиопеи В - примерно в два раза меньше.
Используя уточненные данные космического аппарата Gaia, ученые смоделировали орбитальную динамику системы. Оно показало отсутствие планет-гигантов и стабильность внутренней области. Внешние области, напротив, вероятно, пустынны - любые планеты там могли быть выброшены из системы, став "изгоями".
Ключевой вывод исследования говорит о том, что на расстоянии до восьми астрономических единиц от главной звезды могут существовать планеты с устойчивыми орбитами в обитаемой зоне. Согласно расчетам, там возможны стабильные условия для планет земного типа.