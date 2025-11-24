В Windows 11 появилась новая функция для управления файлами

Корпорация Microsoft тестирует масштабное обновление Проводника в Windows 11, которое ускорит его запуск и оптимизирует контекстное меню. Согласно данным последней Dev-сборки операционной системы, ключевые изменения затронут как производительность, так и визуальное оформление интерфейса. Об этом сообщает издание The Verge.

Для ускорения работы Microsoft внедряет функцию предварительной загрузки Проводника, которая особенно актуальна для маломощных устройств, вроде планшетов и портативных консолей. При этом пользователи сохранят возможность отключить эту опцию, если не хотят постоянной фоновой активности системы. Аналогичный подход ранее успешно применялся для офисных приложений пакета Office.

Наиболее заметные преобразования ждут контекстное меню — оно станет значительно компактнее за счет перераспределения редко используемых функций. Теперь такие действия, как создание ZIP-архива, копирование пути к файлу, установка изображения как обоев рабочего стола или его поворот, перемещены в отдельную секцию «Управление файлом». Опции облачных сервисов, включая функцию «Отправить на мой телефон», также вынесены в специальный подраздел.

Ожидается, что эти изменения не только упростят навигацию, но и сделают интерфейс более современным и минималистичным. Новая функциональность появится в стабильной версии Windows 11 в начале 2026 года после завершения тестирования в инсайдерских сборках.