Зумеры придумывают самые «слабые» пароли

Согласно результатам нового исследования, люди, родившиеся с 1997 по 2007 год, используют самые ненадёжные пароли для свои устройств. Они чаще остальные выбирают самые простые комбинации типа «12345».

Как показал новый рейтинг NordPass, зумеры - это самая уязвимая к мошенничеству возрастная группа на сегодня. Они придумывают самые элементарные пароли. Наиболее популярная комбинация символов у них - это «12345».

У миллениалов ситуация почти такая же. Самым популярным паролем у этого поколения стал «123456»

Люди поколения X чаще для паролей используют имена, но популярнее всего у них всё равно простые цифры. То же самое у бэби-бумеров: они для пароля чаще берут имена, а не длинные комбинации.