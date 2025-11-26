Каким может быть конец нашей Вселенной

Точно не ясно, наступит ли конец Вселенной, но все данные показывают, что она продолжит быть космическим домом для человечества ещё очень долго. Вот какие изменения произойдут с ней, а также со звёздами и галактиками.

Наша Вселенная - пространство, время, материя, энергия - возникла около 14 млрд лет назад в результате быстрого расширения - Большого взрыва. Но с тех пор она непрерывно изменяется. Сначала она была заполнена рассеянным газом из протонов, нейтронов, электронов, затем этот газ коллапсировал и образовались звёзды и галактики.

Солнце, по прогнозам учёных, будет светить ещё миллиарды лет. Пока оно прошло только половину своего жизненного цикла. Но в конце концов все галактики во Вселенной перестанут производить новые звёзды и свет звёзд постепенно станет красным и тусклым. Спустя триллионы лет - в сотни раз больше, чем нынешний возраст вселенной, - эти красные звёзды тоже померкнут.

Что касается галактик, то они в будущем продолжат сливаться. В ходе этих слияний спиральные галактики хаотично будут объединяться в беспорядочные облака звёзд, похожие на капли. Также со временем во Вселенной будет меньше спиральных галактик и больше эллиптических. Через несколько миллиардов лет могут объединиться таким образом галактика Млечный Путь и соседняя галактика Андромеды и люди в будущем смогут это наблюдать.

Кроме того, в дальнейшем будет происходить расширение Вселенной. Если этот процесс ускорится, то другие галактики могут оказаться слишком далеко друг от друга, чтобы их можно было видеть из Млечного Пути.

Получается, что в конечном итоге нас ждёт тьма. Ведь звёзды постепенно погаснут, галактики объединятся в одну, а из-за расширения Вселенной наблюдать за другими галактиками уже будет невозможно.