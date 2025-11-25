Россиян призвали не делиться личной информацией с ИИ

Пользователям не стоит делиться с искусственным интеллектом (ИИ) той информацией, которая не должна появиться в открытом доступе. Об этом «Москве 24» заявил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин, комментируя значительный скачок числа обращений к ИИ-помощнику для расшифровки медицинских анализов, который зафиксировали в России.

Он подчеркнул, что нейросеть не является медицинским специалистом и может давать нормальные общие советы по здоровью.

«Важно понимать, что нейросеть знает меньше, чем профильный специалист, а медицина — очень сложная и индивидуальная дисциплина. Один и тот же симптом, например повышенный сахар в крови, у разных людей может иметь совершенно разное объяснение. Поэтому, хотя нейросеть и может быть первым шагом для получения общей информации, она ни в коем случае не должна заменять консультацию с квалифицированным специалистом», — подчеркнул Горелкин.

По его мнению, при использовании ИИ прямая привязка информации к конкретной личности маловероятна. Однако любые данные, в том числе медицинские, могут использоваться для обучения алгоритмов и улучшения качества ответов.

Сервис СберЗдоровье до этого сообщил, что в России зафиксирован значительный скачок в использовании AI-помощника для расшифровки медицинских анализов. С мая по октябрь 2025 года число обращений к ИИ с этой целью увеличилось более чем в восемь раз, а доля пользователей, запрашивающих у ИИ рекомендации по дальнейшим действиям, подскочила с 4 до 41%.