Обнаружен саркофаг фараона, спрятанный  жрецами в чужой гробнице

Французские археологи, работающие в некрополе Таниса, сделали находку, меняющую представления о XXII династии Древнего Египта. В гробнице фараона Осоркона II они идентифицировали саркофаг, принадлежащий его преемнику и зятю - фараону Шешонку III.

Ключом к разгадке послужила коллекция из 225 погребальных статуэток-ушебти, найденных в северной камере усыпальницы. Фигурки, сохранившиеся в нетронутом состоянии, содержали надписи с именем Шешонка III.

Этот правитель (прим. 837-798 гг. до н.э.) известен тем, что при его правлении Египет раскололся на Верхний и Нижний. Ранее считалось, что его гробница в Танисе была разграблена.

Загадочный саркофаг в гробнице Осоркона II был обнаружен еще в 1946 году, но лишь теперь удалось установить его владельца.

Главный вопрос, на который предстоит ответить ученым, - был ли Шешонк III изначально погребен рядом с тестем или его саркофаг перенесли сюда жрецы позднее, спасая от мародеров.