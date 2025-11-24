Археологи нашли доску для ритуально-стратегической игры в "Монополию" майя

Археологи, работающие в древнем городе майя Наахтун (Гватемала), обнаружили уникальное игровое поле, встроенное в архитектуру здания. Речь идет о доске для "Патолли" - стратегической игры на ставки, которую называют прообразом современной "Монополии".

Артефакт датирован V веком нашей эры. Он представляет собой крупнейшую из известных игровых поверхностей для "Патолли", собранную в виде мозаики из почти 500 фрагментов керамики красных и оранжевых оттенков. Поле размером 80×110 см было намеренно вмонтировано в пол при строительстве, что указывает на его важность для владельцев - вероятно, знатной семьи или местной администрации.

"Стиль изготовления не имеет аналогов, - отмечают исследователи. - Доска выполнена в знакомом мотиве, но техника выкладки мозаики беспрецедентна".

"Патолли" была больше чем развлечением; игроки делали ставки на урожай и другие ценности. Новая находка подтверждает популярность и социальный статус этой игры, аналоги которой ранее встречались на стенах и скамьях. Ее стратегическая механика, ведущая к обогащению, и делает "Патолли" древним аналогом "Монополии".