Почему котята из одного помета иногда не похожи друг на друга?

Каждый, кто хоть раз видел помет котят, наверняка удивлялся, как они вообще могут приходиться друг другу братьями и сестрами. Их шубы варьируются от белых до черных, от черепаховых до полосатых, и даже от короткошерстных до длинношерстных. Почему котята бывают совсем не похожими на своих родителей? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

У кошек существую дюжины расцветок и узоров шерсти, от монолитных цветов до более броских паттернов, вроде характерного окраса бенгальских кошек или абиссинцев. И все эти вариации — результат комплексной системы взаимодействующих генов.

За сплошные расцветки, пятна, узоры и длину шерсти отвечают разные гены, и у них есть своего рода иерархия. Например, одна генная мутация для белой шерсти, которую называют доминирующим белым, стоит выше всех прочих цветов. Другие гены отвечают за контроль узоров, вроде полосатого, и они работают в комбинации с генами цвета, чтобы в итоге получился уникальный окрас. Некоторые расцветки также привязаны к полу — то есть, их гены содержатся в Х-хромосоме, поэтому у котов и кошек бывают разные диапазоны окраса и узора. Например, только кошки могут быть трехцветными калико или черепаховыми.

Данные гены могут сочетаться самыми разными способами, даже если их сравнительно мало, что порой приводит к очень разным расцветкам и длине шерсти. Именно это и является одной из главных причин, почему котята из одного помета могут выглядеть непохожими друг на друга даже при общих генах.

Но есть и другой немаловажный фактор. Кошки — индуцируемые овуляторы; то есть, их репродуктивная система не выпускает яйцеклетки, пока они не спарятся с самцом. Подобная система повышает шансы на успешное оплодотворение, однако есть и нюанс — кошка может выпустить сразу несколько яйцеклеток. Таким образом, если она найдет другого партнера в течение следующей пары дней, самка может забеременеть сразу от нескольких самцов.

А это означает, что у котят в одном помете может быть больше одного отца, из-за чего некоторые делят лишь 25% общих генов. То есть, в одной группе существует больше простора для вариаций внешности. Данный феномен называется гетеропатернальной суперфекундацией, и он достаточно часто встречается среди животных: собаки, овцы и коровы тоже могут рожать потомство от более чем одного отца. Известны подобные случаи и среди людей, хотя они невероятно редки.

Ученые не могут сказать, почему феномен так распространен именно у кошек, но существует ряд теорий. Прежде всего, индуцируемая овуляция может быть более эффективным способом спаривания, а вариации внешности — не более чем «побочный эффект». Выпускание яйцеклеток лишь после спаривания позволяет кошке не «тратить» их напрасно, и, как следствие, не вкладывать силы в ненужные яйцеклетки.

Наконец, наличие более одного отца в помете может иметь и другие преимущества. Подобное отцовство увеличивает генетическое разнообразие семей кошек, что, в целом, положительно сказывается на выживании.