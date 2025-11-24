Китайский робот-гуманоид установил рекорд, пройдя 100 километров за три дня

Китайский робот вошел в Книгу рекордов Гиннесса, пройдя 100 километров за три дня. Это самое длинное расстояние, когда-либо пройденное пешком гуманоидом.

© Российская Газета

AgiBot A2 высотой 1,69 метра, стоящий на двух ногах, вышел из восточного китайского города Сучжоу вечером 10 ноября, чтобы 13 ноября прибыть в исторический район Бунд в Шанхае, сообщается в Книге рекордов.

Шанхайская компания AgiBot, стоящая за этим двуногим роботом, заверила, что машина "перемещалась по разным поверхностям, соблюдая правила дорожного движения", во время непрерывного путешествия длиной 106,286 километра, которое было признано первым достижением такого рода.

Видео демонстрирует, как черно-серебристый A2, медленно, но уверенно идет по дорогам к Шанхаю. Этот робот предназначен для выполнения задач по обслуживанию клиентов, оснащен функцией "чат" и возможностью чтения по губам, пишет China Daily.

Глобальные технологические компании инвестируют огромные суммы в физический ИИ, который может воспринимать речь и ориентируется в пространстве. Согласно прогнозам Morgan Stanley, к 2050 году в мире может быть более миллиарда гуманоидных роботов.

Китайское правительство поощряет местные компании разрабатывать таких роботов, надеясь стать мировым лидером в этой отрасли, сообщает информационное агентство Belga.

Кстати

В августе в Пекине прошли первые в мире игры гуманоидных роботов, во время которых более 500 "спортсменов" соревновались в самых разных дисциплинах: баскетболе, танцах и даже в уборке номеров в отеле.