У мышей обнаружили склонность к «акушерству»

Долгое время считалось, что во время родов помогают друг другу только люди. Однако новое исследование американских биологов под руководством Роберта Фремке (Robert Froemke) из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете показало, что это вовсе не так.

В рамках нового исследования, представленного на конференции Общества нейронаук 2025 в Сан-Диего (Калифорния, США), учёные наблюдали за действиями мышей во время трудных родов. Они заметили, что сородичи помогали самке рожать, что позволило спасти как мать, так и детёнышей.

Для проведения эксперимента специалисты использовали генетически модифицированных беременных мышей, у которых не было рецепторов окситоцина. Этот гормон запускает маточные сокращения, помогающие вытолкнуть детёныша из родовых путей.

Всех мышей учёные разделили на две группы. В одной было 10 самок, каждая из которых находилась в отдельной клетке. При этом к ним подсадили по одной опытной самке, которая рожала минимум один раз. Вторая группа состояла из семи беременных мышей, и они остались в одиночестве.

Когда у рожениц из первой группы детёныши застревали, их соседки приходили на помощь. Они тянули детёныша зубами и передними лапами, а затем прокусывали околоплодный пузырь, чтобы мышонок мог дышать. Из 10 беременных самок с такими "акушерками" выжили 9. Из тех же, кто находился в одиночестве, выжила всего 1.