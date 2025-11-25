Ученые сделали неожиданное открытие об интимных привычках выхухолей

Неожиданное открытие, касающееся интимных предпочтений выхухоли, сделали подмосковные ученые. Эксперты выяснили, что зверьки гораздо более охотно размножаются во время стресса, чем в спокойных условиях.

Как узнал «МК», интересные наблюдения за русской выхухолью провели сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН имени Северцова. Изучение проводилось в основном на Черноголовской научно-экспериментальной базе Института. Ученые пришли к удивительному выводу: для размножения этим животным нужны не комфортные условия, а стресс.

Наибольшее волнение выхухоли испытывают во время весеннего половодья. Их норка залита водой, их беспокоит яркий солнечный свет. Дискомфорт в этом случае выступает в качестве триггера, побуждающего к продолжению рода.

Интересно, что при такой особенности сама выхухоль на удивление стрессонеустойчива. Она можно погибнуть даже от того, что ее просто взяли на руки.

СПРАВКА «МК»

Русская выхухоль занесена в Красные книги России и Московской области в статусе 1-й категории – вид, находящийся под угрозой уничтожения. В 2001 году численность выхухолей в Подмосковье оценивалась в 30–50 особей. В последние годы встречи с ними единичны.