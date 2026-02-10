Почему грифы любят кружить в воздухе?

Грифов часто рисуют как предвестников скорой гибели, кружащих над раненным, умирающим человеком в ожидании его смерти. Но оправдан ли этот образ в жизни? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

На самом деле, в реальности грифы вряд ли кружат над умирающими людьми; например, хотя бы потому, что в дикой природе они встречаются не так уж и часто. Но у характерной манеры грифов летать есть объяснение. Они, будучи парящими птицами, держатся в небе благодаря восходящим потокам горячего воздуха.

Подобные потоки представляют собой колонны восходящего воздуха, которые появляются из-за неравномерного нагревания поверхности планеты. Теплый воздух менее плотен, чем холодный, поэтому над нагретой землей карманы воздуха становятся легче и поднимаются вверх.

Обычно такие потоки имеют форму торнадо: они маленькие и слабые у земли, что заставляет грифов совершать мелкие круги на малой высоте. Но чем выше и чем горячее становится воздух, тем больше становится торнадо, и тем более широкие круги описывают птицы.

Грифы, как и прочие хищные птицы, вроде орлов, канюков и коршунов, используют восходящие потоки как невидимые лифты для набора высоты и «шоссе», по которым можно перемещаться, затрачивая минимум энергии. Птицы способны как кружить на верхушке одного потока, так и, потратив немного сил, взмахнуть крыльями и найти другой.

Поэтому большую часть времени грифы кружат в небе, потому что там восходящие потоки мощнее всего. Так они могут беречь силы, параллельно высматривая или вынюхивая добычу — падаль. На нюх полагаются, например, грифы-индейки, чье обоняние позволяет им чуять этантинол: химикат, выделяемый разлагающимися трупами.

Обнаружив потенциальный источник пищи, грифы могут покружить, чтобы проверить, мертва ли добыча и успели ли другие крупные хищники разделать труп (для простоты поедания). Наконец, если на горизонте чисто, то птицы могут безопасно приземлиться. И нет, вопреки популярному заблуждению, грифы не распространяют болезней. Напротив, поедая мертвых и разлагающихся животных, они предотвращают болезни и выполняют роль своеобразных «чистильщиков» дикой природы.

Грифы могут выполнять эту задачу благодаря тому, что в их желудках содержится комбинация мощной кислоты и смертоносных бактерий. Даже если птица съест тело, зараженное антраксом, бешенством, сальмонеллезом или холерой, патогены погибнут в желудочной кислоте и уже не смогут никого заразить.

По этой причине грифы невероятно важны для экосистем. Наглядный тому пример — депопуляция грифов в Южной Азии. Ранее они водились повсюду в этом регионе, но чуть более 20 лет назад птицы начали умирать из-за использования диклофенака. Грифы, поедавшие трупы животных, которые приняли этот препарат, погибали от отказа почек. К середине 1990-х их популяция упала почти до нуля, что в итоге привело к вспышкам болезней, включая бешенство. Итого почти полное исчезновение грифов привело к смерти 500 000 человек между 2000 и 2005 годами.