Huawei показала флагманский смартфон с металлическим корпусом

Huawei представила флагманский смартфон Mate 80 Pro Max, который получил цельнометаллический корпус и новый фирменный чип. Об этом сообщает iXBT.

© Huawei

Устройство оснащено 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2848х1320 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 8000 нит. За производительность смартфона отвечает чип Kirin 9030 Pro. Huawei традиционно не раскрывает детальных характеристик чипа, однако заявляет о росте производительности на 42% по сравнению с Kirin 9020.

Mate 80 Pro Max получил 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт.

В смартфоне имеется четыре тыльные камеры: основная с разрешением 50 Мп и переменной диафрагмой, телеобъектив на 50 Мп с четырехкратным оптическим зумом, второй телеобъектив на 50 Мп с 6,2-кратным оптическим приближением и сверхширокоугольный модуль с разрешением 40 Мп. Отмечается, что во всех камерах используются сенсоры RYYB.

Среди прочих особенностей отмечается наличие защиты корпуса по стандарту IP69K, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и спутниковой связи. Габариты устройства составили 164,4х79х8,25 мм при весе 239 г.

В Китае Huawei Mate 80 Pro Max предлагается от 7999 юаней (около 88,3 тыс. руб.).