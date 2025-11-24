Ученым удалось обнаружить сверхмассивную черную дыру

Благодаря космическому телескопу «Джеймс Уэбб» астрономы смогли обнаружить гигантскую черную дыру в галактике CANUCS-LRD-z8.6, передает журнал Nature.

Как отмечается, эта аккреционная черная дыра способна поглощать вещество из окружающей среды и имеет аномально большие размеры по сравнению с другими объектами в своей галактике.

Она оказалась даже массивнее своей галактики-хозяина, что является нетипичным для столь древних звездных систем. Наблюдения показывают, что она стремительно росла в первые миллиарды лет существования Вселенной, что могло сопровождаться активным подавлением процесса формирования звезд.

Группа исследователей под руководством Роберты Триподи из Университета Любляны провела тщательный анализ объекта. Телеметрические данные и аналитические модели показали, что свет от CANUCS-LRD-z8.6 достиг Земли за 13,3 миллиарда лет. Центральная черная дыра этого объекта имеет массу, превышающую 100 миллиардов солнечных масс, что примерно в 25 раз больше, чем предсказывают современные теории. Сама галактика, однако, сравнительно молода и значительно меньше Млечного Пути, но при этом скорость образования новых звезд в ней достигает 50 солнечных масс в год.

Исследователи выяснили, что стремительное расширение и низкая плотность газа существенно влияют на увеличение массы черных дыр. Эти выводы подтверждают, что в ранней Вселенной черные дыры развивались быстрее, чем их галактики, и набирали массу до появления звездных систем. Такие объекты могли служить предками самых крупных квазаров.