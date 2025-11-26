Россиянам напомнили, как восстановить мобильный интернет после роуминга

Чтобы восстановить доступ к интернету после возвращения из-за рубежа, надо отключить Wi-Fi и VPN, а затем следовать инструкции вашего оператора связи.

© Российская Газета

Так, в МТС напоминают, что если вы вернулись из другой страны либо ваш телефон был выключен или находился не в сети более 72 часов, для соблюдения мер безопасности доступ в мобильный интернет и СМС ограничиваются на 24 часа. В этом случае на номер телефона приходит СМС с информацией об ограничении и ссылкой для его снятия. Через 24 часа доступ к интернету и СМС восстанавливается автоматически.

Чтобы снять ограничения раньше, у оператора МТС надо пройти проверку: отключить в телефоне Wi-Fi, VPN и авиарежим (если они включены), перейти по присланной ссылке и собрать пазл (для этого передвинуть бегунок, чтобы переместить фигуру на нужное место). Доступ к интернету и СМС должен восстановиться в течение пяти минут после проверки.

На сайте "Мегафона" рекомендуют сначала убедиться, что в устройстве отключены VPN и авиарежим, затем предлагают авторизоваться на сайте по номеру, ввести код из СМС и собрать простой пазл.

В пресс-службе "Билайна" ранее рассказали, что, если человек прилетел из-за рубежа, он получит сообщение от оператора со специальной ссылкой, по которой можно перейти на сайт и через капчу подтвердить, что SIM-картой пользуется реальный человек.

Напомним, что в ноябре в Минцифры сообщили о введении "периода охлаждения" для SIM-карт на сутки. Теперь при пересечении границы из-за рубежа нужно подтвердить, что SIM-карта используется абонентом. Вернуть доступ можно с помощью капчи по специальной ссылке. Подробнее о способах снятия ограничений можно будет узнать в сообщении от операторов связи. Новый механизм нужен для обеспечения защиты от беспилотников.