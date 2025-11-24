Инженер Кондратьев рассказал о технической особенности поиска семьи Усольцевых

Эксперт пояснил, почему использование БПЛА в ходе масштабной поисковой операции, организованной после загадочного исчезновения семьи Усольцевых под Красноярском, оказалось безуспешным.

В Партизанском районе Красноярского края, где 28 сентября таинственным образом пропала, не оставив следов, семья туристов с пятилетним ребенком, продолжаются ее поиски. Активная фаза операции, в которой участвовали свыше полутора тысяч человек, завершилась в октябре, однако правоохранители и спасатели все еще работают в тайге, выполняя точечные задачи, - в частности, исследуя пещеры.

Известно, что на протяжении нескольких недель после исчезновения супругов с дочерью местность обследовали кинологи, волонтеры, следователи, спасатели; использовалась различная современная техника, в том числе дроны. Почему же активно задействованные летательные аппараты, которые считаются весьма эффективными, например, при обнаружении очагов возгораний в лесах или в ходе боевых действий, оказались в данном случае бессильны?

На этот вопрос ответил в интервью aif.ru член-корреспондент Российской инженерной академии, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. По его словам, дроны наиболее действенны на открытых территориях - в степи и полях, над акваториями, на недоступных для поисковиков участках с завалами и буреломами. На этот раз они использовались в лесах, где эффективность беспилотников снижается, поскольку они не всегда в состоянии зафиксировать то, что скрыто под деревьями.

Кроме особенностей местности - тайги и скальных массивов - играют роль другие ограничения. Например погодные - связанные со снегом, дождем, сильным ветром и туманами. В районе поисков уже в начале октября лежал снег, а дроны неэффективны при низких температурах, цитирует aif.ru Максима Кондратьева.

Повторимся, в случае с поисками Усольцевых дроны могли исследовать лишь ту часть территории, на которой нет густого леса. Один БПЛА за световой день облетал участок в полсотни гектаров, но в темное время суток дроны неэффективны, подчеркнул Кондратьев.

Еще одна причина, по которой, как считает член-корреспондент, дроны не нашли следов Усольцевых, это недостаточное для обширной территории количество задействованных аппаратов.