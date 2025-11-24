Российские ученые создали нейросеть для квантовой защиты

В пресс-службе Новгородского государственного университета сообщили, что специалисты Политехнического колледжа разработали нейросетевую модель для повышения надежности квантовых систем шифрования. Разработка автоматически корректирует ошибки, возникающие при передаче данных по квантовым каналам связи. Проект реализован при грантовой поддержке Минобрнауки России.

Квантовая криптография обеспечивает высокий уровень защиты, поскольку любая попытка перехвата изменяет состояние частиц и сразу обнаруживается. Однако технология чувствительна к внутренним помехам от оборудования и линий связи. Новая модель анализирует четыре параметра работы канала: E_mu_Z (оценка ошибки сигнальных состояний), R (скорость кода), s и p (корректировка под текущий шум). Она автоматически подбирает параметры исправления ошибок каждые несколько микросекунд.

Решение позволяет генерировать более длинные секретные ключи и точнее отличать технические помехи от злоумышленного вмешательства. Разработка может применяться в банковской сфере, корпорациях и научных центрах. В перспективе ученые планируют расширить функциональность модели и оптимизировать ее скорость работы.