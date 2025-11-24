Астроном объяснил отклонение траектории кометы 3I/ATLAS

Отклонение траектории межзвездной кометы 3I/ATLAS объясняется стандартными физическими причинами и не является необычным явлением по мнению эксперта, считает российский астроном Владимир Сурдин.

Отклонения в траектории движения комет фиксируются учеными регулярно и не считаются чем-то необычным, передает ТАСС. Именно так оценил изменение курса межзвездного объекта 3I/ATLAS, направившегося в сторону Юпитера, Сурдин.

По словам Сурдина, подобные явления происходят под воздействием солнечного излучения, которое нагревает ледяную поверхность кометы.

Эксперт напоминает, что этот механизм давно известен специалистам и наблюдается у различных комет, в том числе и у межзвездных. По мнению Сурдина, изменение маршрута 3I/ATLAS остается в рамках ожидаемого поведения объектов такого типа и не указывает на какую-либо необычную аномалию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый Гарвардского университета Ави Леб допустил, что межзвездный объект 3I/ATLAS был создан для доставки технологических устройств к юпитерианской орбите. Леб заявил, что зарегистрированное негравитационное ускорение объекта может быть результатом целенаправленной коррекции траектории в сторону Юпитера.

Ученые НАСА заявили, что комета 3I/ATLAS является лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

Астрономы открыли межзвездный объект 3I/ATLAS 1 июля. Кома объекта, представляющая собой облако газа и пыли, достигает около 24 км в диаметре.

Возраст кометы оценивается примерно в 7,5 млрд лет, что делает ее одной из древнейших, известных науке. Комета 3I/ATLAS осталась единым телом после сближения с Солнцем, чему специалисты были крайне удивлены. Объект неожиданно сменил цвет с красного на зеленый из-за мощного выброса цианида и никеля.

НАСА ранее решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе.