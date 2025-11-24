iPhone 17 Pro Max взломали и запустили на нем iPadOS

Пользователь Reddit под ником TechExpert2910 обнаружил уязвимость в iOS 26.1 и заставил iPhone 17 Pro Max работать как планшет.

Благодаря процессору A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти смартфон легко запустил iPadOS, подключился к внешнему монитору и открывал несколько окон одновременно.

Эксплойт работает только на версии 26.1; в бета‑версии 26.2 Apple уже закрыла дыру.

Энтузиаст уверен, что компания сознательно не позволяет подобный режим, чтобы не отъедать продажи у Mac, хотя похожие функции существуют на Android‑устройствах. Так, Samsung ещё в 2017 году представила режим DeX.

Аппаратная база современных телефонов позволяет им работать как мини‑ПК, но массового спроса на десктопный режим пока нет.

Возможно, Apple стоит задуматься об официальной поддержке подобного сценария или хотя бы о полноценном выводе игр и приложений на внешний экран, тем более что iPhone 15 Pro уже запускает Resident Evil.