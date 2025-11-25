В российском городе обнаружен редкий археологический пласт Древней Руси

В исторической части Курска специалисты выявили новый объект культурного наследия. Заместитель губернатора Артём Демидов сообщил, что во время исследований на улице Семёновской археологи зарегистрировали насыщенный культурный слой, относящийся сразу к нескольким эпохам.

Находка получила официальное название «Древняя Русь, XI–XIII вв.; Новое и новейшее время, XVIII–XX вв.» и уже включена управлением по госохране ОКН в перечень выявленных памятников.

По словам Демидова, дальнейшее изучение слоёв позволит глубже разобраться в ранней истории Курска и дополнить знания о периоде Древнерусского государства, который до сих пор освещён недостаточно полно.