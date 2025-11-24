Ученые рассказали, что сейчас известно об изменении климата

Конференция Организации Объединённых Наций по изменению климата 2025 года пройдёт в Бразилии. Вот что за последние десятилетия о глобальном потеплении удалось узнать экспертам.

Специалисты отмечают, что с Землёй происходят серьёзные изменения. Они ускорились в последние два десятилетия, так как человечество сжигает всё больше ископаемого топлива, при сгорании которого образуется углекислый газ. К ископаемому топливу относятся уголь, нефть и газ.

Теперь учёные уже могут связать региональные и локальные изменения климата с выбросами парниковых газов, вызванных деятельностью человека. Они даже способны увидеть следы антропогенного изменения климата в экстремальных погодных явлениях и их последствиях. Это называется атрибуцией событий.

В этом году эксперты продвинулись ещё дальше, показав, что ущерб климату наносят и выбросы парниковых газов на уровне отдельных компаний или проектов. Три научных работы связывают эти выбросы с серьёзными последствиями.

К примеру, согласно одной из статей, одобренный газовый проект Скарборо у побережья Западной Австралии, вероятнее всего, приведёт к сотням дополнительных смертей, связанных с жарой, и к потере миллионов кораллов.

Фактически выбросы всё ещё остаются на рекордно высоком уровне. Но не всё так мрачно. После Парижского соглашения всё же есть изменение курса. За последние 10 лет глобальные выбросы парниковых газов росли не так быстро, как ожидалось до 2015 года. Также есть вероятность, что они могут достичь пика и существенно снизиться к 2030-м годам.