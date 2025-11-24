«Россия на пороге новой беды»: как решить проблему нехватки воды на юге

Научный директор Института водных проблем РАН, академик Виктор Данилов-Данильян заявил, что проблему нехватки воды на юге России может решить транспортировка воды из северных рек. Об этом ученый рассказал «Царьграду».

«Царьград» задал академику вопрос, решится ли проблема нехватки воды в ДНР после перехода Славянска под контроль российских войск. После этого должен заработать канал Северский Донец - Донбасс.

«Нет, проблема не решится. Потому что ситуация усугубляется. Потепление климата продолжается, и водность всех рек в этом регионе сокращается», - подчеркнул Данилов-Данильян.

Ученые прогнозируют, что на юге России будет еще меньше осадков и меньше воды. Данилов-Данильян подчеркнул, что водоносность Дона за последние 40 лет сократилась на 40 процентов.

«Я очень надеюсь, что удастся замедлить этот процесс - есть целая программа мелиоративных и гидротехнических мероприятий, правда пока еще не до конца разработанная», - подчеркнул ученый.

Он добавил, что даже пять кубокилометров, перенаправленных из реки Печоры в Донбасс, могут принципиально изменить ситуацию и стать долгосрочным решением. Речь идет о технологиях транспортировки воды внутри полимерных труб - о строительстве закрытых водоводов вместо открытых каналов. Это сравнительно дешево, позволяет перебрасывать воду без потерь и не наносит вреда экологии, подчеркивает «Царьград».

Данилов-Данильян отметил, что в случае реализации проекта вода из средних и верхних течений Северной Двины и Печоры поступит в Волжский бассейн, в первую очередь в Каму. Чтобы вода попала в Приазовье, потребуется построить Волгодон-2 - канал, «который уже давным-давно есть в проекте и ничего сложного из себя не представляет», заключил академик.