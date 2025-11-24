Блогеру удалось протестировать северокорейские Android-смартфоны

Ютубер Арун Майни, автор канала MrWhosetheboss, получил в руки редкость — два настоящих северокорейских смартфона — и показал, насколько глубоко государство контролирует устройства своих граждан. Эти аппараты, по задумке властей, не должны были попасть за пределы страны, но теперь можно увидеть, как устроена цифровая жизнь в одном из самых закрытых режимов мира.

© YouTube/MrWhosetheboss

В ролике под названием «Testing North Korea’s illegal smartphones» Майни разбирает два телефона: простой бюджетный аппарат и модель покруче — «Samtaesung 8».

Оба работают на Android 10 и 11, но это лишь видимость нормальной ОС. Фактически это полностью переработанные версии ОС, где каждый элемент подчинён цензуре, пропаганде и тотальному наблюдению.

Первое, что бросается в глаза, — невозможность писать «неправильные» слова. Попытка ввести «Южная Корея» автоматически превращается в «марионеточное государство», а упоминание современного сленга или популярных корейских шоу вызывает предупреждения или замену текста на разрешённые формулировки. Некоторые слова система просто блокирует.

Интернета на телефонах в привычном смысле нет. Вместо него — закрытая интрасеть с государственными сайтами. Даже время нельзя поменять: часовой пояс, дата и синхронизация полностью контролируются режимом.

Большинство приложений — муляжи. Есть браузер, камера, календарь и музыкальный плеер, но это кастомные версии, вшитые в информационный пузырь. Некоторые программы не открываются, другие показывают только пропаганду. Развлечения тоже под контролем: на телефонах обнаружены разрешённые игры, российские и индийские фильмы, а также биографические материалы о лидерах КНДР.

Установить новые приложения самостоятельно невозможно. Для этого нужно прийти в официальный магазин, где сотрудник поставит программу вручную, причём её работа будет ограничена по времени. Файлы и фото автоматически подписываются цифровой меткой, а любое «чужое» содержимое удаляется.

Самое тревожное — система скрытого наблюдения. Телефон делает скриншот каждый раз, когда пользователь открывает приложение. В итоге на устройстве хранится полная визуальная история действий владельца. Передать фото или файлы нельзя, Bluetooth заблокирован, а менеджер файлов почти никуда не пускает.

Всё это превращает смартфон из личного устройства в инструмент контроля. Как подытоживает Майни, в Северной Корее сама идея персонального гаджета попросту отсутствует — телефоны созданы не для пользователя, а для государства.