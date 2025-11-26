OnePlus представила первый смартфон на Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus анонсировала в Китае смартфон Ace 6T, который первым на рынке получил флагманский чип Snapdragon 8 Gen 5.

© Ferra.ru

Аппарат оснащён 6,7‑дюймовым OLED‑экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц; под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков. В основной камере используется 50‑Мп сенсор с оптической стабилизацией, дополненный 8‑Мп сверхширокоугольником; фронтальный модуль — 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч, он поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство менее чем за час. Корпус имеет степень защиты IP68/69/69K, для охлаждения применяется испарительная камера.

© GSMArena

Смартфон будет поставляться в чёрном, зелёном и фиолетовом вариантах; международную версию назовут OnePlus 15R. В качестве основы используется оболочка ColorOS 16 на базе Android 16.

По предварительным оценкам, аппарат выйдет в I квартале 2026 года и будет стоить примерно $600. OnePlus позиционирует новинку как устройство для геймеров и тех, кто хочет получить флагманскую производительность по цене среднего сегмента.