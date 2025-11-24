Авторитетное издание Bloomberg поделилось планами Apple на мобильную операционную систему iOS. По данным издания, компания сфокусируется на оптимизации ОС вместо введения значимых новых функций.

Инженеры Apple уже приступили к разработке iOS 27, которую представят на конференции WWDC26 летом. Это будет большая работа над ошибками предыдущих версий ОС впервые с iOS 12 — с устранением багов, улучшением производительности и повышением эффективности работы iPhone.

Сама iOS 27 по традиции выйдет осенью 2026 года с запуском iPhone 18. Ожидается, что в новую версию операционной системы всё же войдут некоторые новые функции, включая ИИ-поиск в браузере и подписку Apple Health+ с продвинутыми рекомендациями по здоровью.