В сервисах «Яндекса» случился масштабный сбой

Пользователи рунета сообщили о значительных проблемах в работе сервисов компании «Яндекс». Информация об инциденте появилась на платформе Downdetector, где зафиксировано множество жалоб от пользователей.

Согласно данным, жалобы начали поступать примерно с 09:00 по московскому времени с 24 ноября. На момент публикации новости, Downdetector зафиксировал более ста обращений.

Наиболее распространенные проблемы связаны с сервисом «Яндекс Пэй», где россияне сталкиваются с трудностями при оплате и переводах. Кроме того, пользователи указали на сбои в работе «Яндекс Такси» и других приложений компании.

Проблема может быть связана со сбоем в работе облачной инфраструктуры Yandex Cloud. На это указывают сбои в работе сайтов, размещенных на мощностях компании. Об этом сообщили как минимум ресурсы Anti-Malware и Wylsa.com.

Жалобы поступают из различных регионов, включая Москву, Томскую, Псковскую, Белгородскую области и Московскую область.