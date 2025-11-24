Покупатели  переходят с Windows на Zorin OS 18

Пока гиганты вроде Microsoft и Apple делают ставку на искусственный интеллект и все более сложные интерфейсы, в мире открытого ПО происходят интересные события. Дистрибутив Zorin OS, известный своей дружелюбностью к бывшим пользователям Windows, заявляет, что новая версия операционной системы была скачана более миллиона раз всего за полтора месяца.

Самое интересное, что свыше 78% этих загрузок пришлось на пользователей Windows. Дистрибутив изначально пытался облегчить переход с «окошек» на Linux и предложить реальную альтернативу «большим» проприетарным операционным системам. Похоже, что все больше людей начинает искать эту альтернативу.

Команда Zorin OS, воодушевленная успехом, объявила о запуске процесса планового обновления с версии 17 на 18. Однако здесь они проявляют предельную осторожность. Вместо массового открытия апгрейда для всех, они запустили его в режиме раннего тестирования. Пока что этой возможностью могут воспользоваться только владельцы предыдущих версий Core, Education и Pro.

Такой подход много говорит об ответственном отношении разработчиков к пользователям и своему продукту. Они честно предупреждают, что в тестовый период обновление может привести к нестабильной работе или даже поломке системы, и настоятельно не рекомендуют его для рабочих компьютеров. Их цель — собрать отзывы, исправить ошибки и лишь через несколько недель выпустить стабильное и безопасное обновление для всех желающих. Это умная стратегия, которая позволяет избежать негатива из-за сырого продукта.

Заглядывая в будущее

Успех Zorin OS — это не просто удача одного проекта. Сейчас мы можем наблюдать тихую миграцию. Тот факт, что основная масса новых пользователей пришла из Windows, указывает на растущую усталость от решений Microsoft. Возможно, причиной являются навязчивые обновления, излишняя сложность, соображения приватности или стоимость лицензий. Zorin OS, будучи бесплатной и предлагающей знакомый интерфейс, удачно использует эту неудовлетворенность.

Прошли те времена, когда Linux был уделом гиков. Такие дистрибутивы, как Zorin OS, доказывают, что открытая операционная система может быть простой, красивой и готовой к работе прямо «из коробки». Это поднимает планку для всех игроков, вынуждая их думать в первую очередь об удобстве пользователей, а не о технологиях ради технологий.

В перспективе это может привести к формированию новой, пусть и небольшой, но стабильной и растущей ниши на рынке ОС. Если тенденция сохранится, крупным вендорам, возможно, придется пересмотреть свою стратегию, уделив больше внимания простоте, прозрачности и контролю пользователя над своей системой. Успех Zorin OS — это не угроза существованию Microsoft, но вежливое, но настойчивое напоминание о том, что у пользователей всегда есть выбор.

Между тем, в России вышел открытый курс по работе со службой каталога ALD Pro, ориентированный на переквалификацию администраторов ИТ-инфраструктур на базе ОС Windows.