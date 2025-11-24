В ОАЭ нашли 2000-летний узел торговли между Месопотамией и Индией

Недавние раскопки в Телль-Абраке, Объединенные Арабские Эмираты, раскрывают многовековую историю торговли и духовной жизни региона.

Итальянская археологическая миссия в Умм-эль-Кувейн (IAMUQ) показала, что этот холм был не просто поселением, а важным узлом на торговых путях между Месопотамией, Ираном, Индией и Южной Аравией. Результаты исследования опубликованы у журнале Antiquity.

Древний торговый центр

Телль-Абрак хранит более 3000 лет человеческой истории. Первые поселения датируются примерно 2500 годом до н. э., а следы жизни сохраняются до поздней античности. Несмотря на отсутствие крупных государственных образований в регионе, Телль-Абрак поддерживал тесные связи с дальними торговыми и культурными сетями. Археологи выделяют два периода наибольшей активности: поздний бронзовый век (около 1600–1300 гг. до н. э.) и I–III века н. э., когда место играло ключевую роль в межрегиональной торговле.

Особый интерес вызывает здание BI, возведенное в конце XIV — начале XIII века до н. э. Стены строения отличались необычайной прочностью и уникальной строительной техникой для региона. Внутри археологи обнаружили тайник с импортной керамикой, включая кувшины из плотной песчанистой глины юго-восточного Ирана. На двух кувшинах сохранились отпечатки цилиндрических печатей с иконографией Южной Месопотамии и Элама.

«Эти оттиски подтверждают, что сюда поступали товары издалека», — отмечает команда под руководством доктора Микеле Дельи Эспости.

Углубления в полу здания указывают на то, что импортные предметы обрабатывались и хранились здесь в строго контролируемых условиях.

Переход к культовому назначению

После периода активной торговли внешнее влияние снизилось. В железном веке II (1100–600 гг. до н. э.) Телль-Абрак использовался главным образом для хозяйственных нужд, а печи для обжига керамики часто повторно использовались. Однако к I–III векам н. э. место преобразилось в святилище B-III с открытым алтарем. Здесь археологи нашли богатую коллекцию подношений: глиняные и бронзовые фигурки в эллинистическом стиле, бронзовые монеты местной чеканки и имитации римских ауреусов, каменные статуи с южноаравийскими чертами и редкую арамейскую надпись, связывающую торговцев из Месопотамии с Левантом.

Святилище служило духовной остановкой для торговцев, позволяя им обрести защиту и выразить благодарность перед дальними путешествиями через Персидский залив. Артефакты отражают переплетение культур и демонстрируют, как восточные и западные влияния соединялись в рамках местной традиции.

Телль-Абрак как стратегический форпост

Артефакты B-III свидетельствуют, что в период парфянского Харакенского царства торговля в Персидском заливе была под строгим контролем. В отличие от раннего бронзового века, когда иностранные державы могли напрямую управлять Телль-Абраком, римское влияние носило преимущественно коммерческий характер. В периоды сильного внешнего присутствия наблюдался резкий рост потока экзотических товаров. Телль-Абрак оставался гибким, адаптируясь к смене геополитических условий — от жилого центра до торгового пункта и духовного святилища.

Археологические находки показывают, что Телль-Абрак был не только коммерческим узлом, но и местом обмена идей, технологий и религиозных практик. Найденные бронзовые фигурки, терракотовые головы и каменные статуи иллюстрируют, как местные жители и приезжие торговцы взаимодействовали и создавали общую культурную ткань региона. Подношения и монеты свидетельствуют о влиянии эллинистического и римского мира, а редкие письменные надписи позволяют проследить контакты между южной Месопотамией, Левантом и Индией.

История Телль-Абрака демонстрирует, как юго-восточная Аравия взаимодействовала с более широкой древней цивилизацией, сочетая экономику, духовность и международные связи, и как небольшое поселение могло играть важнейшую роль в обмене товарами, идеями и религиозными практиками.