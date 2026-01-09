Инновации, которые появились случайно

Часто хочется верить, что законченный продукт — результат аккуратного, тщательного планирования и дизайна. Но реальность иногда бывает куда более хаотичной: многие компьютерные функции и инновации, к которым мы привыкли, появились по чистой случайности. Портал howtogeek.com рассказал о важных новшествах, появившихся незапланированно.

© Unsplash

Настраиваемые параметры UI

Сегодня мы принимаем возможность менять внешний вид различных интерфейсов как данность. Пользователь может менять цвета окон, системный шрифт, дизайн специфических элементов, вроде кнопок, и многое другое. Нюансы иногда разнятся в зависимости от операционной системы, но принцип везде один и тот же.

Нельзя сказать, какая счастливая случайность привела к зарождению настраиваемых UI в современных компьютерах, но есть один инцидент, который может претендовать на первый. По слухам, один из сотрудников Apple работал над дизайном приложения-калькулятора для Mac, но получил длинный список претензий от Стива Джобса, известного своей придирчивостью. Так дизайнер и пришел к идее различных слайдеров и настроек — чтобы даже его вечно недовольный начальник смог поменять каждый параметр интерфейса на свой вкус.

Прокрутка колесиком мыши

Microsoft Intellimouse была первой компьютерной мышью, которая получила колесико вместо кнопки посередине — бесценный инструмент для всех, кто пользуется Интернетом и часто работает с документами. Но в реальности, если верить одному из (якобы) создателей колесика, оно никогда не задумывалось для скроллинга. По словам инженера Джека МакКоули, колесико мыши задумывалось как инструмент для приближения. Хотя, справедливости ради, именно эту функцию оно и выполняет во множестве приложений и игр.

Откат действий

Горячие клавиши Ctrl + Z в Windows отменяют большинство ошибочных действий. По факту, у современных компьютеров так много памяти, что подобным образом можно отменить целую цепочку ошибок. Но изначально этот инструмент был создан как способ отладки программ — чтобы кодеры могли отследить свои шаги построчно и понять, где именно закралась ошибка.

Конечно, другие разработчики расширили идею, но именно программисты фирмы Xerox PARC («вдохновившей» Билла Гейтса и Стива Джобса на создание графических интерфейсов) ответственны за современную функцию горячих клавиш Ctrl + Z.

Вкладки в браузерах

В начале 1990-х у интернет-браузеров не было вкладок; на dial-up модемах можно было загружать максимум одну страницу одновременно, так что, возможно, это и не было проблемой. Но при этом у текстовых редакторов вкладочные интерфейсы существовали достаточно давно. Браузеры позаимствовали эту функцию лишь к концу 1990-х, да и то, изначально она была лишь опцией, а не универсальным стандартом.