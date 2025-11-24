В Гватемале найдена игровая доска майя

Археологи во время раскопок в Гватемале обнаружили игровую доску цивилизации майя. Ее создали из нескольких сотен кусочков красной керамики, выложенных мозаикой в известковом растворе.

Правила игры напоминали современную «Монополию». Игроки делали ходы по доске, ставя на кон урожай и ценные изделия. Игра носила название «патолли».

В ходе исследований ученые осмотрели крупный жилой район майя. Мозаичный рисунок был встроен в пол. Очевидно, дом принадлежал знатной семье или служил местным административным центром.

Игровая доска относилась к раннему классическому периоду майя. Ее датировали V веком нашей эры. Первоначальный размер доски составлял 80 на 110 см. Для ее изготовления потребовалось 478 фрагментов мозаики.

Открытие позволило лучше понять игровые практики майя и роль, которую они играли в повседневной жизни. Значение игры в местной культуре было настолько велико, что упоминания о ней сохранились в исторических документах и кодексах. Она служила не только для развлечения, но и для укрепления общественных связей. Также ей придавали ритуальное значение, сообщает Latin American Antiquity.

