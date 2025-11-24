Россиян призвали не ждать снижения цен на гаджеты

Российские магазины электроники работают в убыток, а на модели смартфонов стоимостью выше 100 тысяч рублей в России и так уже самые низкие цены в мире, заявил НСН Эльдар Муртазин.

Продажи электроники сокращаются, поскольку россияне предпочитают экономить. В такой ситуации магазины продавать товары себе в убыток, чтобы иметь хоть какой-то доход, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы продаж электроники в России заметно сократились по всем основным категориям. На некоторые гаджеты спрос упал аж на 25%. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Муртазин объяснил это снижение экономией покупателей.

«Рынок электроники падает в России по одной простой причине — это часть общего рынка, а падают сейчас все. Сегодня в России можно пересчитать по пальцам одной руки бизнес, который в рознице зарабатывает деньги. Если мы говорим про электронику, то практически все торговые сети наращивают долги. Люди сокращают свои расходы, поэтому мы видим сокращение продаж на 20%. Средняя цена продаваемых смартфонов и ноутбуков в России падает, но это из-за того, что люди выбирают более доступные и дешевые решения. Есть категории, которые растут, но они незначительные. Это все, что связано с флэшками, то есть с памятью, поскольку сейчас порой отключают мобильный интернет», — отметил он.

Муртазин добавил, что никакого нового сезона скидок ждать не стоит.