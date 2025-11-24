Крокодил или аллигатор: кто опаснее для человека

Аллигаторы и крокодилы выглядят очень похоже, но имеют несколько важных различий. В том числе и по степени опасности для людей.

Самый простой и надёжный способ отличить крокодила от аллигатора - посмотреть на форму морды. У аллигаторов она широкая, мощная и U-образная, тогда как у крокодилов - укая, вытянутая, V-образная. Именно поэтому первые предпочитают питаться тем, что можно дробить: крупными рыбами, черепахами, ракообразными. Крокодилы же более универсальны и могут поймать даже что-то более крупное: антилопу, буйвола или даже человека.

Ещё одни простой приём - посмотреть внимательно на зубы. У аллигатора с закрытой пастью нижние зубы почти незаметны, а у крокодила они крупные и выталкиваются наружу.

По словам биологов, аллигаторы в целом редко человека воспринимают как добычу. Нильский же крокодил считается одним из самых опасных для людей животных. То же самое касается морского, который обитает уже не в Африке, а в регионах от Индии до Австралии. Так что кого точно стоит избегать в дикой природе, так это крокодилов.