Дефицит памяти для ИИ заставил Lenovo создать запасы

Корпорация Lenovo активно наращивает запасы памяти и других ключевых компонентов. Причиной этого стал беспрецедентный дефицит, вызванный высоким спросом на оборудование для центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ).
По словам финансового директора компании Уинстона Чена, текущие складские запасы компонентов примерно на 50% превышают обычный уровень. Он отметил, что сложившаяся ситуация с ценами не имеет аналогов. Стремление отрасли оснастить дата-центры для ИИ передовым оборудованием привело к резкому росту стоимости комплектующих для производителей потребительской электроники.
При этом в Lenovo заявили, что обеспечили себя чипами памяти в достаточном объеме на весь 2026 год. Компания намерена избегать повышения цен для клиентов в текущем квартале, чтобы сохранить положительную динамику продаж. Стратегия заключается в поиске баланса между стоимостью и доступностью компонентов.