Российский космонавт Олег Платонов поделился новым видео с борта Международной космической станции, на котором с высоты около 400 км видны огни городов, облака и завораживающие полосы полярного сияния. На 25-й секунде ролика можно разглядеть даже вспышки молний, которые словно танцуют вместе с огнями северного сияния.

Такой вид на ночной Земной шар с орбиты впечатляет своей красотой и масштабом, показывая атмосферу планеты с совершенно необычной перспективы.

Что такое полярное сияние и от чего зависит его цвет

Северное сияние — это световое явление, которое возникает, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами атмосферы Земли. В зависимости от того, с каким газом происходят столкновения и на какой высоте, сияние окрашивается в разные цвета. Это природное «световое шоу» можно сравнить с гигантской неоновой лампой: кислород и азот в воздухе реагируют на энергию частиц, создавая переливы зеленого, красного, синего и других оттенков.

Самый распространенный цвет — зеленый. Он появляется, когда частицы сталкиваются с атомами кислорода на высоте от 100 до 300 км. Красные и алые всполохи — более редкое явление, возникающее на высотах от 300 до 400 км, когда воздух становится очень разреженным. Синие и фиолетовые оттенки формируются на нижних уровнях атмосферы благодаря азоту и чаще видны при сильной солнечной активности.

Еще более редкие пастельные цвета, такие как розовый и желтый, образуются, когда несколько слоев сияния накладываются друг на друга. Например, красный свет на большой высоте, смешиваясь с зеленым на средней, создает розовые оттенки, а легкая желтизна появляется на границах между зеленым и красным. Интенсивность и разнообразие цветов напрямую зависят от активности Солнца: чем сильнее солнечные вспышки и выбросы корональной массы, тем ярче и насыщеннее полярное сияние.