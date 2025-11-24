Комета 3I/ATLAS продолжает сокращать расстояние до Земли

В прошедшее воскресенье, около 07:30 по московскому времени, межзвездная "комета-корабль" пересекла психологически значимую границу в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на 2 миллиона км каждые сутки, сообщают ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

Как отмечают специалисты, сближение объекта с Землёй происходит, главным образом, усилиями самой Земли, орбитальное движение которой сейчас направлено почти точно в ту точку на небе, где летит 3I/ATLAS.

На сходящихся курсах Земля и 3I/ATLAS будут находиться еще почти четыре недели, до 19 декабря. В этот день, как говорилось ранее, расстояние между ними сократится до минимального, составляющего около 269 миллионов километров.

Оценки расстояния максимального сближения, по словам ученых, за последний месяц уже несколько раз менялись, так как тело обладает заметным негравитационным ускорением, что требует постоянного пересчета орбиты. Тем не менее, следующей психологически значимой отметки, в 200 миллионов км, объект не должен пересечь ни при каком варианте.