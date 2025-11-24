В Ингушетии при раскопках обнаружили древние женские головные уборы

В башенном комплексе Гирети в Джейрахском районе Ингушетии во время археологических исследований обнаружили два курхарса — традиционные женские головные уборы, характерные для ингушской культуры.

© etokavkaz.ru

«Это первые курхарсы, найденные на территории современной России при законных археологических исследованиях. Находка имеет особую ценность для изучения истории и символики ингушского женского костюма», — сообщается в телеграм-канале школы каменщиков-реставраторов «Наследие».

Находки сохранили фрагменты ткани, нити и детали укрепления. Один из обнаруженных кухарсов имеет классический изгиб «рогов», а второй — другую форму, но с теми же конструктивными особенностями.

Отмечается, что для сохранения подлинного материала артефакты пройдут первичную консервацию, после чего их передадут на исследование.

Предметы выявлены в ходе антрополого-генетического исследования солнечного могильника «Мялха каш» в Гирети. Полученные результаты планируется опубликовать в научных изданиях.

Работы проводятся школой каменщиков-реставраторов «Наследие» при участии специалистов Научно-исследовательского института и музея антропологии имени Д.Н. Анучина Московского государственного университета.