По данным НАСА, космический аппарат «Вояджер-1» готовится к историческому рубежу: в конце 2026 года сигнал от него будет идти до Земли 24 часа — ровно один световой день. Это станет новым рекордом для любого искусственного объекта, отправленного в космос.

Этот долгожитель, запущенный в 1977 году, постепенно покидает Солнечную систему и устремляется в межзвездное пространство.

Скорость света и космические задержки

Свет движется со скоростью около 299 388 километров в секунду. Для нас это кажется невероятно быстрым, но на расстояниях Солнечной системы даже эта скорость начинает проявлять свои ограничения. Пример из истории — миссия «Аполлон»: при разговоре астронавтов на Луне с Центром управления полетами на Земле, задержка составила около 2,6 секунды, так как сигнал преодолевал 363 тысячи километров примерно за 1,3 секунды в одну сторону. От Марса — до 4 минут, от Юпитера — почти час, от Плутона — почти 7 часов. Когда сигнал Voyager 1 дойдет до Земли через 24 часа, любые команды, отправленные с Земли, потребуют два дня для получения ответа. Такая задержка делает управление аппаратом настоящим испытанием для инженеров НАСА, которым приходится учитывать время отклика при корректировке траектории или анализе данных.

Вояджер-1: полвека в пути

«Вояджер-1» пролетел мимо Юпитера и Сатурна и направился к межзвездному пространству. Аппарат почти 50 лет бороздит холодные, радиационно насыщенные края Солнечной системы, но продолжает работать благодаря ядерному источнику энергии, который может обеспечивать питание еще около года.

Как отметил представитель НАСА, даже если «Вояджер-1» перестанет функционировать, он продолжит удаляться от Земли. По состоянию на текущее время, аппарат находится примерно в 25,3 миллиарда километров от Земли, и сигнал достигает Земли почти за 23 часа 33 минуты.

Прогнозируется, что 15 ноября 2026 года «Вояджер-1» окажется на расстоянии около 25,9 миллиарда километров (16,1 миллиарда миль). С этого момента сообщение от него будет идти полный световой день. Для сравнения, «Вояджер-2», его «сестра», находится немного ближе — на расстоянии 19,5 световых часов.

Связь с аппаратами обеспечивается через Deep Space Network, систему спутникового слежения НАСА. С увеличением расстояния передача команд становится более сложной: с конца 2026 года подтверждение любой команды «Вояджеру-1» будет занимать около двух суток. Это делает управление дальним аппаратом сложной задачей для инженеров, ведь даже малейшая ошибка может стоить дорого.

Главная особенность миссии «Вояджер-1» — не просто преодоленное расстояние, а демонстрация возможностей человеческой инженерии и настойчивости. Аппарат летит в пустоту, без возможности вернуться, и продолжает отправлять данные на Землю. Этот «одиночный путешественник» открывает человечеству новые границы и служит уникальным источником информации о внешней Солнечной системе и межзвездной среде.

Почему это важно

Каждый новый рубеж «Вояджера-1» помогает понять масштабы Вселенной и ограниченность скорости света. Сигналы от космических аппаратов, хоть и мгновенные на земных масштабах, показывают, насколько огромны расстояния за пределами нашей планеты.

Несмотря на полувековой путь и экстремальные условия, он продолжает посылать нам сведения о далеком космосе. И когда его сигнал наконец будет идти сутки, это станет новым свидетельством того, насколько просторна и загадочна Вселенная.