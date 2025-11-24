Выявлена новая схема распространения троянов через WhatsApp

Специалисты Sophos обнаружили новую масштабную схему распространения вредоносных программ через WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Кампания, получившая имя STAC3150, действует с 24 сентября 2025 года и уже затронула более 250 пользователей.

Судя по всему, злоумышленники активно совершенствуют инструменты и меняют инфраструктуру буквально на ходу.

Атака начинается с фишинговых сообщений в WhatsApp. Пользователю приходит «дружественный» текст на португальском и якобы есть возможность «просмотреть единожды» прикреплённый файл. На деле это ZIP-архив, внутри которого прячется вредоносный VBS или HTA. Дальше запускается PowerShell, который подгружает дополнительные компоненты.

Сначала, в конце сентября, пейлоады «общались» с серверами злоумышленников необычным способом — через IMAP, подтягивая вторую стадию из почтовых ящиков, контролируемых атакующими. Но в начале октября схема изменилась: загрузка перешла на HTTP, а трафик стал идти на C2-сервер varegjopeaks[.]com.

Далее в цепочке появляются PowerShell- или Python-скрипты, автоматизирующие перехват веб-сессий WhatsApp. Sophos отмечает, что злоумышленники используют Selenium WebDriver и библиотеку WPPConnect. С их помощью они крадут токены сессий, собирают списки контактов и рассылают заражённые ZIP-файлы новым жертвам. Таким образом кампания масштабируется автоматически.

К концу октября кампанию усовершенствовали: появился MSI-инсталлятор, который разворачивает известную банковскую вредоносную программу Astaroth (Guildma). Инсталлятор записывает на диск несколько файлов, прописывает автозапуск и выполняет вредоносный скрипт AutoIt, замаскированный под обычный .log. Его C2 расположен на manoelimoveiscaioba[.]com.

По данным Sophos, основной удар пришёлся на пользователей в Бразилии. Эксперты подчёркивают, что кампания развивается очень быстро, а злоумышленники активно меняют тактику.