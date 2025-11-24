Ракету с "Союзом МС-28" вывезли на стартовый стол Байконура

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" установили на стартовой площадке №31 космодрома Байконур.

© Роскосмос

Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Ракета с пилотируемым кораблем - на старте Байконура! После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску", - говорится в сообщении.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-28" намечен на 27 ноября - он доставит на МКС российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова (спецкор ТАСС) и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса. Их дублерами выступают космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон.

Возвращение корабля на Землю запланировано на конец июля - на восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос.