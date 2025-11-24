Названы 7 новинок, которые Apple покажет в январе 2026 года

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech рассказали, какие продукты будут представлены Apple в ближайшее время.

MacBook A18 Pro. Он будет иметь безвентиляторную конструкцию, которая сделает корпус ещё тоньше. Скорее всего, у него будет лучшее время работы из всех выпущенных Маков. Размер дисплея составит, скорее всего, 13", однако компоненты будут использоваться более дешёвые. Цена такой модели составит 600 долларов.

iPhone 17e. Этот смартфон будет оснащён чипом А19, новой фронтальной камерой на 18 МП, Dynamic Island, частотой обновления 60 Гц.

iPad 12. Работать он будет уже на чипе А18, что даст значительный прирост в производительности. Также у вас будет поддержка трассировки лучей, оперативная память на 8 ГБ, улучшенные возможности многозадачности.

Apple TV 4K. Его цена, как ожидается, составит 99 долларов. Также в этом боксе появится Wi-Fi-чип N1, процессор А7 Pro, улучшится поддержка Siri.

HomePod Mini 2. Его оснастят новым Wi-Fi-чипом N1. Он позволит воспроизводить музыку с телефона в лучшем качестве.

AirTag 2. У него будет увеличен диапазон обнаружения объекта с помощью поиска в три раза.

Apple Home Hub. Презентация этого устройства может быть отложена до весны 2026 года, но тем не менее. Этот гаджет предназначен для управления всеми смарт-устройствами в доме. Также он будет оснащён камерой, при помощи которой вы сможете общаться по FaceTime.