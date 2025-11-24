Российские ученые создали самовосстанавливающееся покрытие для реакторов

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали многослойное покрытие для элементов термоядерных реакторов, обладающее способностью к самовосстановлению в экстремальных условиях. Материал сохраняет стабильность при температурах до 900 градусов Цельсия.

Архитектура покрытия включает четыре слоя: защитный слой ниобия толщиной 3 мкм, радиационно-стойкий слой из чередующихся нанослоев ниобия и циркония (1 мкм), адгезионный слой циркония (10 мкм) и подложку из циркониевого сплава с 1% ниобия толщиной 0,7 мм. Такая структура обеспечивает механическую прочность и управляемую эволюцию дефектов, отметили в ведомстве.

Испытания проводились in situ с использованием рентгеновской дифракции, спектроскопии доплеровского уширения и электронной микроскопии. Результаты подтвердили обратимость фазовых переходов и сохранение многослойной архитектуры при циклическом нагреве.