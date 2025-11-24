Спрогнозированы крупные археологические открытия в Египте

Многие места в Египте еще прозвучат громко в мировой археологии, среди них еще не раскопанный храм эпохи Рамзеса II в провинции Сохаг, рассказал египтолог Виктор Солкин.

Египетолог Виктор Солкин заявил о перспективах многочисленных громких археологических открытий на территории Египта, передает РИА «Новости». Он отметил, что в Верхнем Египте, в городе Ахмим провинции Сохаг до сих пор никто не раскопал огромный храм XIII века до нашей эры, относящийся к эпохе Рамзеса II.

По словам Солкина, на этом месте уже сейчас видны статуи колоссальных размеров и массивные блоки стен. Он выразил надежду, что полноценные раскопки станут возможны, когда Египет сможет выделить необходимые средства и часть города будет перенесена в другое место.

Египтолог добавил, что влияние древнеегипетской цивилизации на современный мир огромно: из Египта пришли все классические жанры литературы и были заложены основы медицины, которыми затем воспользовались греки, римляне и вся Европа.

Рамзес II, по оценкам историков, правил более 60 лет в XIII веке до нашей эры, став одним из самых выдающихся правителей, благодаря военным успехам и масштабным территориальным завоеваниям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи обнаружили папирус с заклинаниями из Книги мертвых. В древнеегипетском храме Александрии специалисты нашли высеченные в скалах гробницы. Ученые отыскали туннель к гробнице Клеопатры.