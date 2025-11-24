Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском департамент

© Московский Комсомолец

Стало известно, что в США преждевременно прекратил работу департамент по повышению эффективности федерального правительства — структура, созданная для сокращения расходов и реорганизации агентств. Подразделение, которым до конца мая руководил Илон Маск, прекратило существование за восемь месяцев до запланированного срока.

По данным Reuters, директор кадровой службы федерального правительства заявил, что департамент фактически «больше не существует» и перестал быть централизованной структурой. Большинство его функций передано другим ведомствам. Согласно президентскому указу, два ключевых сотрудника бывшего департамента направлены в новое подразделение, занимающееся проектной разработкой. Исполняющая обязанности руководителя структуры перешла на работу советником в министерство здравоохранения.

Параллельно отменён ранее введённый мораторий на приём госслужащих. Журналисты отмечают, что исчезновение департамента выглядит особенно резким на фоне усилий администрации США, которая первоначально активно продвигала идею создания этой структуры. Белый дом заявляет, что курс на сокращение расходов и борьбу со злоупотреблениями сохраняется.

Подразделение было создано в день инаугурации президента и получило полномочия по реструктуризации правительственного аппарата. Руководителем назначили Маска. Весной предприниматель покинул пост после окончания контракта, на фоне разногласий с руководством страны по поводу крупного финансового законопроекта, который, по его мнению, может привести к росту дефицита бюджета.

После его ухода департамент начал терять влияние. Часть сотрудников покинула структуру, что, по оценкам американских экспертов, ускорило её сворачивание.

Читайте также: Объяснено, почему десятилетиями не замечали преступления Политеховского маньяка