Redmi K90 Pro и K90 Ultra получат большие экраны и мощные батареи

После выхода в Китае смартфонов Redmi K90 и K90 Pro Max с процессорами Snapdragon 8-й серии, в сети появились слухи и о других моделях. По информации инсайдера Smart Pikachu, компания планирует выпустить Redmi K90 Pro и K90 Ultra с дисплеями 6,6 и 6,8 дюйма.

© Redmi

Для сравнения, Redmi K90 оснащён 6,59-дюймовым экраном, а K90 Pro Max — 6,9-дюймовым. Новые модели займут промежуточное положение.

Предполагается, что K90 Pro получит процессор MediaTek Dimensity 9500, а Ultra — Dimensity 9500 Plus. Redmi K90 Ultra, согласно утечкам, оснастят 6,8-дюймовым LTPS OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Смартфон также может получить закруглённые углы, металлическую рамку и усиленную защиту от воды.

K90 Ultra может получить аккумулятор на 8 000 мА·ч. Аудиосистема, как и в предыдущих K90, возможно, будет настроена совместно с Bose.