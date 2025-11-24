Apple выпустила держатель для iPhone

Apple выпустила ограниченную серию держателей для iPhone — Hikawa Phone Grip & Stand, созданных дизайнером Бейли Хикава. Новинка предназначена для людей с нарушениями силы мышц, координации и контроля рук.

«Держалка» крепится к любому iPhone с MagSafe, легко снимается. Дизайн устройства вдохновлён современным искусством и скульптурой.

Продукт выпущен в двух цветах: зеленом Chartreuse и сероватом Crater, сделанном из переработанных материалов.

Hikawa Phone Grip & Stand является частью празднования 40-летия программы доступности Apple, которая направлена на создание устройств, удобных для всех.

Стоимость составляет $69,95.