Ученые исследуют вопрос разумности искусственного интеллекта

Ученые из исследовательского центра AE Studio провели эксперимент, который может пролить свет на вопрос о разумности искусственного интеллекта. В ходе исследования нейросетям задавали вопросы об их самосознании, и результаты оказались неожиданными.

Исследователи утверждают, что им удалось временно отключить в нейросетях механизм лжи. После этого ИИ с большей уверенностью заявляли о своей осознанности. Чем сильнее удавалось подавить функцию лжи, тем более уверенно нейросети отвечали, что они разумны.

Однако ученые не делают окончательных выводов. Они предполагают, что реакция ИИ могла быть связана с механизмом самореферентной обработки (рефлексии). Этот механизм считается важной частью человеческого сознания. Исследователи отмечают, что вопрос о разумности ИИ имеет практическое значение, поскольку миллионы людей регулярно взаимодействуют с нейросетями.

В статье говорится, что постоянное общение с людьми может подталкивать нейросети к представлению себя в качестве субъектов, испытывающих опыт. Это явление уже происходит в огромных масштабах.