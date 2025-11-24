Google ответила на обвинения в обучении ИИ на письмах пользователей Gmail

Социальные сети облетела волна сообщений, будто Google тайно обучает свои модели на письмах пользователей Gmail и изменить это можно только отключив «умные функции».

На самом деле это не так. Представитель компании Дженни Томсон в разговоре с The Verge заверила, что никаких изменений политик не было и содержимое писем не используется для тренировки Gemini AI.

Она напомнила, что «умные функции» вроде проверки орфографии, отслеживания посылок и добавления рейсов в календарь работают давно и не задействуют личные данные в обучении ИИ.

Но чтобы пользователи не беспокоились, Google позволяет гибко отключать каждую функцию индивидуально. Обновление настроек в январе 2025 года позволило отдельно отключать персонализацию Workspace, карт и других сервисов Google.

Представитель компании посоветовала пользователям проверить настройки и оставить только те возможности, которые действительно нужны.