В США испытали автономное воздушное такси нового поколения

Компания Joby Aviation завершила первый полет последней версии своего полностью электрического воздушного такси S4 с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат создан оснащен гибридной турбинно-электрической силовой установкой, которая увеличивает дальность и продолжительность полета.

© Телеканал «Наука»

Joby разрабатывает технологию воздушного такси уже много лет, изначально ориентируясь на рынок гражданской авиации. Прототипы компании уже преодолели более 80 тысяч километров испытательных полетов, постепенно приближаясь к сертификации FAA.

Гибридная система и новые возможности

Совместно с L3Harris Joby модернизировала электрическую силовую установку, добавив турбину для генерации электроэнергии, которая подзаряжает аккумуляторы во время полета. Цель – расширить возможности аппарата. Версия S4 имеет дальность полета около 161 километра. Ранее экспериментальный вариант на водородно-электрической смеси смог совершить беспосадочный перелет на 903 километра.

Автономность и управление

Новый S4 оборудован системой SuperPilot, которая берет на себя управление полетом и навигацию, обеспечивая автономное управление. По опубликованным изображениям видно, что новая версия может обходиться без кабины, что делает аппарат беспилотным. Это решение позволяет использовать его исключительно для задач, где перевозка пассажиров не требуется, превращая такси в огромный дрон, например для доставки грузов.

По словам основателя и генерального директора Joby Джо Бена Бевирта, первый полет прототипа состоялся всего через три месяца после анонса концепции, а демонстрационные полеты начнутся уже в этом году.